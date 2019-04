Reggio Calabria: l’Istituto “Lazzarino” si aggiudica il primo premio al concorso “La Matita delle Idee”

20 Aprile 2019 17:41

L’istituto dell’infanzia di Reggio Calabria si aggiudica il primo premio al concorso nazionale con il “Power Harmony”

La scuola dell’Infanzia dell’I. C. O. Lazzarino si è aggiudicata il primo premio regionale del concorso nazionale “La Matita delle idee” dal titolo Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea un’armonia, indetto dalla F.I.L.A. GIOTTO.

Tale concorso era volto a sviluppare il tema dell’armonia come sinonimo di equilibrio, condivisione, parità, democraticità, libertà, serenità, semplicità e cooperatività.

L’I.C. O. Lazzarino, diretto dalla D.S. Dott.ssa Antonina Marra, che da sempre è attento a queste tematiche, ha deciso di non farsi sfuggire l’occasione e di partecipare con impegno e dedizione al concorso.

Sono state coinvolte per la scuola dell’Infanzia la classe I di Gallico Marina Rione Comi, sotto la guida della docente Daniela Triglia, e la classe III di Passo Caracciolo Rione Comi, guidata dalla docente

Roberta Lauria. Gli alunni hanno lavorato assieme agli insegnanti, giocando a inseguire, attraverso un percorso fatto di forme e spazi disegnati o immagini, la percezione dell’armonia intasa come equilibrio ed espressa in modo naturalistico o astratto.

Il risultato è Power of Harmony, ispirato a L’albero della vita di G. Klimt, perché, come affermato dalle docenti stesse, “proprio come in questo meraviglioso e unico quadro si sommano significati universali di amore, rinascita ed energia vitale, anche noi, in una maniera quasi fiabesca con spirali, luccichii, colori e forme geometriche, abbiamo voluto raccontare in modo semplice l’armonia della rinascita delle stagioni”.

Grazie a quest’opera, la classi vincitrici sono state premiate con una fornitura completa di prodotti didattici GIOTTO – pennarelli, pastelli, colle, album, acquerelli, tempere- per un valore complessivo di 1.000 euro e una mini biblioteca Fabbri Editori.

