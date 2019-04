Migranti, la Guardia Costiera ispeziona la Mare Jonio al porto di Marsala: irregolarità a bordo

24 Aprile 2019 18:42

La Guardia Costiera ispeziona la nave Mare Jonio al porto di Marsala: comandante diffidato ad eseguire operazioni di salvataggio, sanzioni per alcune irregolarità a bordo

L’unità Mare Jonio, il giorno 19 aprile a seguito di una avaria non meglio precisata ad un generatore, è stata ispezionata nel porto di Marsala da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave in materia di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria.​​ “In esito a tale ispezione- comunica la Guardia Costiera- il Comandante è stato diffidato dall’eseguire operazioni di salvataggio in modo stabile ed organizzato fino a quando l’unità in questione non venga adeguata alla normativa di settore (DPR 435/91 e Regolamento di Classe) e certificata per il servizio di “salvataggio”. Quanto sopra anche al fine di non mettere in pericolo le persone assistite e lo stesso equipaggio. L’unità è stata inoltre sanzionata per alcune irregolarità di bordo”.

