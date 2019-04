21 Aprile 2019 16:05

Maltempo in Sicilia nel giorno di Pasqua: il forte vento di scirocco sta provocando numerosi disagi

Maltempo in Sicilia- Il forte vento di scirocco sta provocando numerosi disagi in Sicilia e in particolare a Palermo dove si registrano numerosi interventi dei vigili del fuoco. In particolare a causa di alberi che sono stati abbattuti dalla forza delle raffiche danneggiando auto in sosta.

