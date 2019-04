Malore in auto, muore 11enne a Roma: “una scena terribile, siamo ancora sotto shock”

11 Aprile 2019 14:59

Malore in auto, muore 11enne a Roma. Alcuni testimoni: “quando siamo passati in quella zona c’erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c’erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c’era il corpo coperto dal lenzuolo”

Tragedia a Roma dove un ragazzino di 11 anni è stato colto da malore mentre era in auto con la madre e la zia. Il tutto è avvenuto intorno alle 8 sulla Via Cristoforo Colombo dove il traffico era rallentato per la preparazione del circuito di Formula E. Le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il ragazzino. All’arrivo dell’ambulanza il ragazzino era deceduto.

Alcuni testimoni: “una scena terribile, siamo ancora sotto shock”

“Una scena terribile, siamo ancora sotto shock”. Queste le parole di chi questa mattina ha assistito alla morte dell’11enne colto da malore in auto. “Quando siamo passati in quella zona – dicono- c’erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c’erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c’era il corpo coperto dal lenzuolo”.

11enne morto a Roma: “l’ambulanza e l’automedica sono arrivate in sette minuti”

“L’ambulanza e l’automedica sono arrivate in sette minuti, per soccorrere il bambino di undici anni morto stamattina a Roma su via Cristoforo Colombo”. Lo riferisce l’Ares 118. I medici hanno tentato di rianimare il bambino per circa mezz’ora. Si ipotizza che abbia avuto una crisi respiratoria.

Roma: la Procura indaga sulla tragedia

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo in relazione alla morte di un bambino di 11 anni avvenuto questa mattina sulla via Cristoforo Colombo. Il procedimento è affidato al pm di turno, Elena Neri, che nelle prossime ore riceverà una informativa dalle forze dell’ordine intervenute.

