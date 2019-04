Dai banchi di scuola al mondo del lavoro: al Majorana di Milazzo il Recruiting Day con Sampierana

27 Aprile 2019 18:47

Al Majorana di Milazzo una giornata dedicata al reclutamento di giovani studenti da inserire nel mondo nel lavoro

Stabilita la data della terza edizione del Recruiting Day con Sampierana S.p.A., che si terrà lunedì 29 aprile 2019 presso l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo a partire dalle ore 9:00, e che sarà dedicato agli studenti delle attuali classi quinte e a quelli già diplomati al tecnologico mamertino.

Una giornata dedicata al reclutamento di giovani studenti da inserire in un percorso professionale qualificato, fortemente motivante e con grandi prospettive di crescita. Questo il contenuto dell’evento che vedrà il titolare, Moreno Para, impegnato in qualità di recruiter nei colloqui selettivi.

La Sampierana S.p.A. torna, quindi, al Majorana per assumere nuovi studenti o ex studenti da affiancare ai circa trenta diplomati già in forza da diversi mesi presso l’azienda. Un numero davvero importante di giovani assunti che, a pochi mesi dalla maturità, hanno subito trovato una valida collocazione all’interno dell’azienda, in alcuni casi già con contratto a tempo indeterminato.

Molto soddisfatto il preside Stellario Vadalà che ha sempre incoraggiato iniziative volte ad agevolare il passaggio dai banchi di scuola al mondo del lavoro. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle convenzioni siglate con le maggiori aziende dello stivale dal preside del Majorana, che del futuro professionale dei suoi ragazzi, insieme ad uno staff di prim’ordine, ha fatto, come dimostrano i fatti, il suo primo intento. “Nella mia scuola si lavora con intenso impegno – ha dichiarato Vadalà – e ritengo doveroso che il lavoro dei miei colleghi e dei ragazzi venga riconosciuto; di fatto, dopo anni di attenta ricerca e lavoro in tutta Italia da parte dei miei professori, finalmente è arrivato il giusto riconoscimento. Ne usufruiscono i giovani che si immettono nel mondo del lavoro ad appena due mesi dal diploma, ma ne gode l’intera comunità scolastica che, conscia dell’importante traguardo, si misura sul piano dell’impegno e della preparazione, riconoscendo, alla fine, il valore incommensurabile del merito e delle doti personali. Infatti le competenze acquisite, la forte motivazione, il rispetto delle regole e lo spessore umano dei miei studenti – continua il Dirigente Scolastico – rappresentano gli elementi essenziali che permettono il raggiungimento di traguardi del genere. Inoltre la stima e la fiducia nei confronti dell’operato del nostro istituto, da parte di una grande azienda come la Sampierana, è sicuramente la prova tangibile di come il Majorana sappia distinguersi anche a livello nazionale”. Riferimenti scolastici per il Recruiting Day del 29 aprile saranno i professori Emilio Arlotta, Giuseppe Massimo Bucca e Franco Rizzo che supporteranno gli studenti durante i colloqui di selezione.

