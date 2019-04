Messina: ritorna il Maggio dei Libri, ecco il programma

19 Aprile 2019 17:34

Al via a Messina la nona edizione del Maggio dei Libri

Dal 23 aprile al 31 maggio 2017 presso la presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Anche quest’anno la Città Metropolitana di Messina ha aderito alla campagna nazionale del Maggio dei Libri, giunta alla sua nona edizione e promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocinio della Conferenza delle regioni e delle province autonome e sotto l’Alto Patronato del Presidente

della Repubblica.

La Campagna nazionale, nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile, avrà inizio in tutto il territorio nazionale lunedì 23 aprile, Giornata mondiale del libro e si concluderà il 31 maggio 2019 coinvolgendo moltissime realtà:enti locali, scuole, biblioteche, associazioni culturali,

Gallerie d’arte e Musei.

Vasto il programma delle iniziative, curato dal Servizio Cultura e della Biblioteca “G. Pascoli” dell’Ente, nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di via XXIV Maggio.

Inoltre, in contemporanea, si svolgerà anche l’iniziativa “Lo Scambialibro”, rivolta a tutti coloro che possiedono libri, nuovi o vecchi ma ancora in buono stato, classici, di narrativa, di saggistica, di poesia potrà scambiarli con il semplice sistema del baratto con i libri messi a disposizione presso la Biblioteca della Città Metropolitana di Messina.

Lo scambio è completamente gratuito e potrà avvenire più volte.

Il programma completo

giovedì 9 maggio – Galleria d’Arte, ore 10,00

Presentazione del volume di poesie :“Metamorfosi dei Silenzi” di Stefania Giammillaro, Edas Edizioni, 2017 alla presenza degli studenti. Relatrice la poetessa e scrittrice Fortunata Cafiero Doddis. L’incontro sarà inframezzato dalla lettura delle poesie dell’autrice e da brani musicali suonati al pianoforte.

venerdì 10 maggio – Galleria d’Arte- ore 17,00

Presentazione del Libro: “Parole Prigioniere. I graffiti delle carceri del Santo Uffizio di Palermo” di Giovanna Fiume, docente dell’Università degli Studi di Palermo e di Mercedes Garcia-Arenal – Istituto Poligrafico Europeo, in collaborazione con Naxos Legge, Presidente Fulvia Toscano. Riscoperti e studiati nei primi anni del Novecento da Giuseppe Pitrè, graffiti, disegni e iscrizioni delle carceri segrete del Santo Uffizio spagnolo in Sicilia, collocati all’interno del complesso monumentale dello Steri, rappresentano un unicum nel loro genere e una fonte storica straordinaria e di grande interesse.

lunedì 13 maggio, Galleria d’Arte, ore 11,00

Presentazione del volume: “Orizzonti Siciliani” di Mario Sarica, “Forme di lavoro, figure di festa e segni musicali di tradizione popolare”, Pungitopo, 2019. Presenta l’arch. Nuccio Lo Castro, direttore della rivista Paleokastro.

Il libro offre un significativo contributo sulla conoscenza ed esplorazione di aspetti diversi del patrimonio etnografico del Messinese e del paesaggio antropologico della Sicilia. Nelle sue pagine il popolare non è mai materia di nostalgica archeologia né tanto meno di rivendicazione etnica ma tema e motivo di peculiarità culturali locali, di riconoscibilità storica e identitaria del territorio, di memorie radicate, collettivamente rielaborate.

giovedì 16 maggio, Galleria d’Arte, ore 10,00

Presentazione del volume: “Femminicidio e violenza di genere” di Maria Concetta Tringali, Edizioni Seb 27, 2019.

Presenta l’avv. Carmen Currò, Presidente emerito del Cedav (Centro Donne Antiviolenza di Messina). L’autrice, avv. Maria Concetta Tringali, volontaria presso il Centro Antiviolenza Galatea, racconta come questo libro nasca dalla propria personale esperienza. Le toccanti storie con le quali l’avvocatessa, che si occupa prevalentemente di diritto di

famiglia, è entrata in contatto sono il collante del romanzo/manuale.

venerdì 17 maggio, Galleria d’Arte, ore 17,00

Presentazione dei volumi: “Chi ha conosciuto Bosco Nedelcovic?” di Giuseppe Campolo e la Silloge poetica: “Orizzonti di Versi” di Antonella Giordano in collaborazione con le Associazioni “Sicilia Esperantista”, “Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia” e “Antonello da Messina”. Relatori Anna Maria Crisafulli Sartori ed Ella Imbalzano.

martedì 21 maggio, Galleria d’Arte, ore 10,00

Presentazione del volume: “Il Paradiso degli scrittori” di Vanni Ronsisvalle. Edizione Pungitopo, 2019.

giovedì 23 maggio, Galleria d’Arte, ore 17,00

Presentazione del volume: “Mamma Li Turchi” di Andrea Bambaci e Nino Principato

edizioni ANVGC, 2018. Storie di Pirati, Torri e Torrari nella difesa del litorale di Messina

martedì 28 maggio, Galleria d’Arte, ore 10,00

Presentazione del volume: “Rosie e gli scoiattoli del St.James” di Simonetta Agnello

Hornby, Giunti Editore, 2018 in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Pascoli – Crispi”

giovedì 30 maggio, Galleria d’Arte, ore 10,00

Presentazione del volume: “Sonjuščka Mio Passerotto” di Rosa Luxemburg, a cura di Vanni

Ronsisvalle. Edizioni Pungitopo, 2019

