Macchinisti ubriachi: Frecciarossa cancellato, disagi per 67 passeggeri [DETTAGLI]

28 Aprile 2019 22:01

Un Frecciarossa diretto a Napoli è stato cancellato per l’evidente stato di ebbrezza di due macchinisti. Immediata la denuncia agli agenti della Polizia ferroviaria

E’ incredibile quanto successo a Brescia dove un Frecciarossa diretto a Napoli è stato cancellato per l’evidente stato di ebbrezza di due macchinisti. Immediata la denuncia agli agenti della Polizia ferroviaria della cittadina della Lombardia. I 67 passeggeri a bordo del treno sono stati trasferiti alla stazione Milano Centrale per poi proseguire su un altro Frecciarossa verso Napoli. Trenitalia, con una nota, ha fatto sapere che “dopo aver accertato la non idoneità dell’equipaggio alla conduzione del treno”, mentre per i passeggeri nessuno “è stato fatto salire sul treno che è rimasto chiuso e inaccessibile. Tutti i clienti sono stati immediatamente trasferiti con un treno regionale alla stazione di Milano, per poi salire a bordo di un altro treno e raggiungere così la loro destinazione“.

