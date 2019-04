M5S Sicilia: “Ddl di Diventerà Bellissima per recepire lo Spazzacorrotti? Ben svegliati, lo avevamo già fatto noi”

24 Aprile 2019 18:27

M5S Sicilia: “Diventerà Bellissima piuttosto si adoperi per il taglio dei vitalizi”

“Apprendiamo con piacere che Diventerà Bellissima si sia finalmente svegliata e si sia accorta che esiste una legge nazionale che va applicata anche in Sicilia. Come si dice in questi casi, meglio tardi che mai”.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars , componenti della commissione Affari istituzionali, Cancelleri, Mangiacavallo, Ciancio e Pagana, commentando la notizia del deposito da parte di Diventerà Bellissima di un disegno di legge per recepire il cosiddetto Spazzacorrotti.

“A Diventerà Bellissima – continuano i deputati – sarà forse sfuggito che un disegno di legge in tal senso lo abbiamo già presentato noi un paio di settimane fa e ne abbiamo chiesto in conferenza dei capigruppo anche la trattazione d’urgenza. Comunque, meglio così, l’importante è che si raggiunga l’obiettivo e se si è in tanti a spingere è più facile che ciò accada”.

“Visto che ci sono – continuano i deputati 5 stelle – i parlamentari del Movimento di Musumeci potrebbero darsi da fare anche per colmare un altro gap che separa la Sicilia dal resto d’Italia. Ci riferiamo al taglio dei vitalizi degli ex deputati, che sta diventando una realtà dappertutto tranne che da noi. Ma forse in questo caso per loro è più opportuno continuare a dormire per non inimicarsi nessuno, Micciché in testa”.

