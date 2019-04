La telefonata di Viviana ai Lunatici: “io e la mia migliore amica stanotte abbiamo avuto la prima esperienza lesbo. Solo che lei tra due settimane si sposa”

20 Aprile 2019 10:15

La telefonata di Viviana ai Lunatici di Rai Radio2: “io e la mia migliore amica stanotte abbiamo avuto la prima esperienza lesbo. Solo che lei tra due settimane si sposa. Ci frequentiamo da sempre, abbiamo entrambe 25 anni, se a questo punto dovesse decidere di rinunciare al matrimonio non mi dispiacerebbe”

Come ogni notte, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio erano in diretta su Rai Radio2 alla conduzione del loro programma, ‘I Lunatici’. Tra le varie telefonate ricevute allo 063131, a un certo punto c’è stata quella di Viviana. Una ragazza della Basilicata che si è prenotata per intervenire e raccontare la sua prima esperienza saffica: “Questa notte siamo uscite insieme io e la mia migliore amica. Abbiamo entrambe 25 anni e ci frequentiamo da sempre. Tra due settimane lei si sposa. A un certo punto, non so ancora come, mi è uscito un discorso strano. Un discorso che non avevamo mai fatto. Le ho detto che insieme stiamo talmente bene, mentre la maggior parte degli uomini è composta da bastardi, che avremmo quasi dovuto provare a baciarci, prima del suo matrimonio. Pensavo che il discorso sarebbe caduto lì, invece lei mi ha dato corda. Insomma, alla fine ci siamo baciate. Un bacio vero. Con la lingua. Mi sono eccitata e credo che sia piaciuto molto anche a lei. Per me, e anche per lei, ne sono sicura, è stata la prima esperienza saffica. Avrei voluto andare oltre già questa notte, ma oltre al bacio, intenso, non c’è stato dell’altro. La prossima volta, però, spero che accada. Del suo matrimonio non abbiamo parlato, non credo abbia cambiato idea sulle nozze. Ma se decidesse di non sposarsi più, io sarei contenta”.

