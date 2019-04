Loggia massonica a Castelvetrano: il Tribunale del Riesame annulla gli arresti

5 Aprile 2019 20:40

Loggia massonica a Castelvetrano: il Tribunale del Riesame di Palermo annulla per incompetenza territoriale l’ordinanza di custodia emessa dal gip di Trapani, torna libero l’ex presidente Ars Cascio

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Trapani a carico delle 27 persone accusate di far parte di una loggia segreta a Castelvetrano, loggia in grado di condizionare l’attività del Comune, gli appalti in Sicilia e anche le indagini della magistratura. Tra le persone coinvolte c’era anche l’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Francesco Cascio, che quindi torna libero. L’ordinanza è stata annullata per incompetenza territoriale: secondo i giudici l’autorità giudiziaria competente è quella di Palermo e non Trapani. Il tribunale di Palermo ha quindi deciso la trasmissione degli atti della Procura nel capoluogo siciliano.

