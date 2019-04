Little Sicily: i “treni storici del gusto” fanno tappa a Capo d’Orlando

12 Aprile 2019 17:02

La “fermata” di Capo d’Orlando è programmata per l’ultima giornata di Little Sicily, la rassegna giunta all’ottava edizione e nata per celebrare le eccellenze della nostra Regione

Farà tappa a Capo d’Orlando l’iniziativa dei “Treni storici del gusto 2019″, un progetto realizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e la partnership di Slow Food Sicilia. L’obiettivo è quello di riscoprire, attraverso percorsi tematici, i paesaggi, i monumenti, le tradizioni e le tipicità enogastronomiche della nostra Regione.

La “fermata” di Capo d’Orlando è programmata per domenica 19 maggio, in coincidenza con l’ultima giornata di Little Sicily, la rassegna giunta all’ottava edizione e nata per celebrare le eccellenze della nostra Regione.

Il treno storico del gusto che farà tappa a Capo d’Orlando è intitolato “Il treno degli agrumi e dei formaggi, tra Nebrodi e Madonie”.

“Non è certo un caso che questa iniziativa di grande attrattiva si fermi a Capo d’Orlando nel giorno conclusivo di una manifestazione simbolo come quella di Little Sicily che punta a valorizzare le peculiarità della nostra isola – commenta l’Assessore al Turismo Sara La Rosa. Fare rete ed esaltare in modo collettivo lo straordinario patrimonio culturale ed enograstronomico siciliano è una necessità imprescindibile per l’economia turistica di un territorio”.

L’edizione 2019 di Little Sicily si svolgerà dal 17 al 19 maggio, a chiudere il cartellone delle iniziative organizzate per il periodo primaverile. Domani si concluderanno i laboratori creativi curati dall’Associazione “Capo in vita” dedicati alla riscoperta delle tradizioni pasquali e rivolti ai bambini che hanno registrato un grande successo.

Fino al 22 aprile, poi, rimarrà visitabile nello spazio LOC della Pinacoteca Comunale la mostra fotografica di Nuccio Lo Castro “Pasqua in Sicilia”, raccolta di immagini sui riti della Settimana Santa.

Valuta questo articolo