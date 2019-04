Levante in tour: unica data in Sicilia al Teatro Antico di Taormina

1 Aprile 2019 18:43

L’icona del nuovo pop italiano ritorna il 5 aprile con il nuovo singolo “Andrà tutto bene”. Levante in Tour estivo nelle arene storiche, unica data in Sicilia al Teatro Antico di Taormina

Cantautrice del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri best seller, Levante torna con un nuovo singolo in uscita il 5 aprile, primo passo del suo nuovo percorso discografico. Annuncia così sui social il suo atteso ritorno: “Sembra trascorsa un’eternità e forse è stato così, in fondo quando si ha fretta il tempo perde le ali …ma adesso è arrivato il momento di fermarlo questo tempo. Lo fermeremo nei racconti del passato che vive nel presente e sogna il futuro. Lungo la strada per arrivare a me mi riconoscerai… sarò vestita di rosso”.

Levante quest’estate si esibirà dal vivo in alcune delle location più suggestive d’Italia, arene storiche e teatri, come il Teatro Antico di Taormina (domenica 1 settembre ore 21.30), per l’unica data in Sicilia, che rientra nella programmazione di TAOmusica 2019 (organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), giunta quest’anno alla terza edizione.

“Andrà Tutto Bene” è il titolo del nuovo brano, parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene.” Non è solo un notiziario, è una presa di coscienza, ritrovarsi grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche disumane e indifferenza quasi pornografica, da censura. L’uomo del presente ha dimenticato gli uomini del passato, quelli delle grandi rivoluzioni, delle grandi evoluzioni e senza un’idea di futuro indietreggia per paura nelle scelte sbagliate, issa muri e allontana ciò che non comprende.

Prevendite disponibili da oggi nei punti vendita Box Office e Ciao tickets e da domani on line.

Levante

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice di origini siciliane ma di stanza a Torino. Dall’esordio esplosivo con il singolo Alfonso (2013), che ha scalato le classifiche ottenendo la certificazione oro, non si è più fermata: i suoi primi due album Manuale Distruzione (2014) e Abbi Cura Di Te (2015) le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente e i più importanti palchi d’Italia.

Il 2017 è l’anno della consacrazione: l’esordio come scrittrice porta direttamente in classifica il suo primo romanzo “Se Non Ti Vedo Non Esisti” (Rizzoli Libri). In aprile pubblica il suo terzo album “Nel Caos Di Stanze Stupefacenti” (INRI/Carosello) acclamato da critica e pubblico e subito in cima alle classifiche di vendita, ottenendo la certificazione di disco d’oro. In maggio 2017 accetta di ricoprire il ruolo di giudice a XFactor 11, tv show di punta su Sky Uno.

Gli spettacoli live di Levante sono strepitosi e sempre affollati di persone felici e in adorazione per la sua voce, l’energia, il dominio del palcoscenico e l’empatia, doti in una parola stupefacenti… Il 2018 è un anno denso di nuovi progetti: oltre al successo della sua prima collaborazione internazionale (il brano “Stay Open” featuring Diplo e Mø), la cantautrice ha lavorato al suo nuovo romanzo, intitolato “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (Rizzoli) in uscita il 13 novembre, e al suo nuovo capitolo discografico.

Ormai è evidente: Levante è l’unica artista nel panorama italiano attuale in grado di tracciare la nuova strada del pop.

