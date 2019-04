27 Aprile 2019 19:32

Tragedia in un parco giochi a Lerici (Genova): bimba muore in un parco giochi, ferito il nonno

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio a Lerici: Una bambina di tre anni è morta all’interno del parco giochi. L’incidente è avvenuto nei pressi del cancello di ingresso, la bimba era in compagnia del nonno, che sarebbe rimasto ferito. Sembrerebbe che la morte della piccola sia stata provocata dalla caduta del cancello di ferro. Sul posto l’intervento dei medici del 118 e dei vigili del Fuoco.

