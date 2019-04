La Leonida Edizioni pubblica il libro dello scrittore romano Francesco Lorusso

13 Aprile 2019 09:41

La Leonida Edizioni pubblica The Chronicles of Tandora Vinland il libro dello scrittore romano Francesco Lorusso. “Tandora è un pianeta che possiede un satellite naturale identico a quello della Terra, formato da due continenti, governati da so- vrani in perenne conflitto per acquisire il controllo dei territori. Nel Continente Occidentale troviamo i sovrani delle Terre dell’Ovest, del Nord, del Sud e delle Terre Centrali, nel Continente Orientale vi sono due imperi: uno invaso da migliaia di navi di pirati in guerra con il Continente Occidentale e l’altro governato da Guan Ping. Battaglie continue si susseguono e si combattono con il clangore delle spade e il valore dei soldati […]”.

