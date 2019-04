Le celle del carcere di Messina a rischio crollo: 84 detenuti trasferiti

29 Aprile 2019 12:45

Inagibile il reparto Camerotti del carcere di Gazzi: 84 detenuti lasciano l’istituto penitenziario di Messina, sono stati trasferiti

Scattate le operazioni di trasferimento dei detenuti nel carcere di Messina. Il reparto Camerotti dell’Istituto penitenziario è inagibile. Alle prime luci dell’alba di ieri 84 detenuti appartenenti al circuito di alta sicurezza per reati associativi sono stati trasferiti per essere dislocati in altri istituti in Sicilia. L’operazione è stata resa nota dal Ministero della Giustizia ed è stata eseguita in collaborazione tra la Direzione dell’istituto penitenziario, il Provveditorato regionale siciliano e la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP. Coinvolti decine e decine di agenti di Polizia Penitenziaria, mobilitati da altri carceri dell’isola per affiancare gli uomini dell’intero reparto di stanza nel carcere di Gazzi, fra quelli presenti e quelli appositamente richiamati in servizio. I detenuti erano già informati sull’eventualità del trasferimento e le operazioni si sono svolte in assoluta tranquillità.

“Si è trattata di un’operazione davvero eccezionale – ha dichiarato il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini – messa in piedi rapidamente grazie allo straordinario impegno di tutte le parti coinvolte in Sicilia e a Roma. Con pochissime ore a disposizione, a partire dal via libera che ho dato sabato a pomeriggio inoltrato, lo sfollamento è stato portato a termine senza alcun problema e in totale sicurezza. E di questo voglio dare atto e merito pubblicamente a tutto il personale coinvolto: quello di Polizia Penitenziaria, sia presente nell’istituto messinese sia mobilitato di sabato sera da altri istituti siciliani, e quello civile, tanto del Provveditorato di Palermo che del Dipartimento“.

La situazione era sotto monitoraggio da marzo scorso: in diverse zone del reparto Camerotti avevano iniziato a verificarsi i primi episodi di distacco dell’intonaco. Un’impressa specializzata ha eseguito una perizia sui luoghi, confermando il rischio di crolli e la necessità di evacuare circa una cinquantina di camere. Una decina di detenuti sono stati trasferiti in altre camere del carcere di Messina, in attesa di essere trasferiti in altre strutture penitenziarie. Gli uffici tecnici del Prap, d’intesa con il Dipartimento, pianificheranno gli interventi necessari a ripristinare la piena operatività del reparto.

