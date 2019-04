Lavoro: 3 mila posti per i “Navigator” del Reddito di Cittadinanza. Aperta la procedura selettiva pubblica Anpal

30 Aprile 2019 16:24

Lavoro: ANPAL Servizi ha indetto una selezione pubblica per la ricerca di profili idonei alla professione di Navigator per il Reddito di Cittadinanza

ANPAL Servizi S.p.a. ha indetto una selezione pubblica per la ricerca di profili idonei alla professione di Navigator per il Reddito di Cittadinanza. Sono disponibili un massimo di 3.000 posizioni, distribuite secondo la ripartizione territoriale specificata nel bando. Il Navigator facilita l’incontro tra i fruitori del Reddito di Cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi sociali. Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea magistrale in una delle discipline indicate nel bando

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di regolare permesso di soggiorno per lavoro

godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza e provenienza

assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure che escludono la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni

assenza di condanne penali, anche se con sentenza non passata in giudicato

assenza di licenziamenti o dispense dall’impiego presso una pubblica amministrazione

idoneità fisica allo svolgimento delle attività.

Compenso e durata della collaborazione

L’incarico di collaborazione durerà fino al 30 aprile 2021 per un compenso lordo annuo di 27.338,76 euro più 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Modalità di partecipazione

Il candidato deve inviare domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’invio online della domanda deve essere effettuato entro le ore 12.00 dell’8 maggio 2019.

Bando e materiali utili sul sito Selezionenavigator.anpalservizi.it.

