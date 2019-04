Elezioni europee, Corradino Mineo e Matteo Ianniti a Messina: “La Sinistra per riportare al voto gli elettori delusi dal M5S”

27 Aprile 2019 14:43

La Sinistra, Corradino Mineo e Matteo Ianniti presentano a Messina la lista per le elezioni europee

Corradino Mineo e Matteo Ianniti stamattina a Messina per la presentazione della lista de La Sinistra, con la quale sono in corsa alle prossime elezioni europee. Dura la critica di Mineo al governo giallo-verde: “Conte o non conta?

Il governo giallo – verde appare paralizzato”- ha detto Mineo. “Conte si dice pronto a scollare Siri dalla sedia. Ma perché non lo fa? Non gli bastano né la condanna per bancarotta né i rapporti con Arata, amico e sodale di Nicastri, che i giudici considerano prestanome di Messina Denaro? Conte prende atto che la sua politica sulla Libia è andata all’aria. La Libia non è mai stato un porto sicuro né Serraj un premier affidabile. Oggi Conte dice di non essere né con Serraj né con Haftar: il nulla sotto vuoto. Infine Conte dice che gli va bene il giudizio sulla nostra economia di Standard & Poor. Non l’ha letta o non l’ha capita: l’agenzia di rating dà infatti un giudizio molto negativo sulla politica del governo e prevede il peggio”.

“La presenza di La Sinistra nelle elezioni europee -hanno detto Ianniti e Mineo– può cambiare i rapporti di forza nel nostro paese, può riportare al voto molti elettori scoraggiati e ancora più numerosi elettori delusi dai 5 Stelle. Soggetti che, di questo siamo profondamente convinti, vorrebbero l’Europa ma un’Europa diversa e solidale. Che si batta per un salario minimo europeo, per un fondo comunitario contro le disuguaglianze, e che si impegni per un Green New Deal, la necessaria riconversione economica dell’economia, che darebbe nuove occasioni di lavoro e di innovazione in Sicilia.

