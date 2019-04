Elezioni Europee: a Messina assemblea pubblica di La Sinistra

23 Aprile 2019 20:42

Elezioni Europee: i candidati di La Sinistra si presentano alla città

Domani alle 18 in via S.Marta 165, a Messina, si svolgerà l’assemblea pubblica di La Sinistra in vista delle prossime elezioni europee. Oltre a fissare i punti salienti del programma e le iniziative da intraprendere sul territorio, verrà costituito un comitato a sostegno del progetto La Sinistra e, nella conferenza stampa di sabato 27 aprile 2019, alle ore 10,30 nella sala A.Caponnetto (ex sala ovale) le Candidate e i Candidati nella circoscrizione Isole si presenteranno agli organi di informazione e alla cittadinanza.

Valuta questo articolo