Reggio Calabria: sabato il grande jazz protagonista al Kaulonia Music Festival

9 Aprile 2019 16:10

Reggio Calabria: il grande jazz protagonista al Kaulonia Music Festival 2019. L’appuntamento è per sabato 13 aprile all’auditorium “Frammartino”

Il grande jazz protagonista al Kaulonia Music Festival 2019. L’appuntamento è per sabato 13 aprile all’auditorium “Frammartino” (ore 21), con il live dei “Filagramma Jazz 6et ft Valentina Costa”, un progetto realizzato dall’omonima associazione di Filadelfia (VV) presieduta da Maria Rosa Capomolla. Composto da ritmica più fiati, si avvale della presenza di musicisti con notevole esperienza nel settore: Vito Procopio (alto sax), Francesco Soldano (tenor sax), Francesco Gugliotta (baritone sax), Ferruccio Messinese (piano/direzione/arrangiamenti), Giuseppe Gugliotta (bass), Fabio Tropea (drums). Ha un repertorio vasto ed eterogeneo che spazia dalla tradizione alle riletture in stile. Coordinatore artistico dell’ensemble è il M. Francesco Gugliotta, poliedrico musicista che, dopo aver conseguito il diploma di oboe con il massimo dei voti presso il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, ha proseguitogli gli studi perfezionandosi sotto la guida del maestro Carlo Romano, I° oboe dell’Orchestra Nazionale della Rai. Ha svolto e svolge attualmente un’intensa attività concertistica sia in diverse formazioni cameristiche che orchestrali, esibendosi sia in campo regionale che nazionale. Per l’occasione l’ensemble sarà coadiuvato dalla splendida voce di Valentina Costa, artista catanzarese attiva in diversi progetti musicali. La seconda stagione musicale realizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro, si avvale della preziosa collaborazione di A.M.A. Calabria, associazione che da circa 40 anni opera nel campo della promozione e della ricerca musicale con competenza e professionalità.

