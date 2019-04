Karate: grandi successi per la società Fortitudo 1903 di Reggio Calabria

16 Aprile 2019 11:05

Al palasport di San Mango D’Aquino (CZ) lo scorso 14 aprile si sono svolte le qualificazioni del Campionato Italiano Juniores di Kumite (Combattimento), gare maschili e femminili riservate agli atleti nati negli anni 2002, 2003 e 2004. La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, società sportiva presieduta dal prof. Giuseppe Pellicone e allenata dal Maestro Riccardo Partinico, dopo le vittorie ottenute da Alessandra Benedetto, Rossella Zoccali e Roberta Romanazzi, agli Assoluti femminili, si è classificata al primo posto anche nella gara Juniores con gli atleti: Iurie Ravliuc (kg. +91), Alessandra Attisano (kg. 74), Mark Napoli (kg. 75), Riccardo Tedesco (kg. 75), Gabriele Verduci (kg. 68) e Alessandro Spina (kg. 61). Iurie Ravliuc e Alessandra Attisano parteciperanno alla finale nazionale in programma ad Ostia Lido (Roma) il prossimo 12 maggio. La Fortitudo 1903 è la più antica e gloriosa società sportiva della Calabria, anche per questo è l’unico sodalizio nella storia dello sport calabrese a cui è stato conferito il “Collare d’Oro C.O.N.I. al Merito Sportivo”. Il presidente della SGS Fortitudo 1903 prof. Giuseppe Pellicone ha ricoperto incarichi nazionali nella FIJLKAM (Federazione nazionale) e mondiali nella WKF (Federazione mondiale) ed è stato il dirigente italiano che ha contribuito all’inclusione del Karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Maestro della Fortitudo 1903, Riccardo Partinico, è l’unico insegnante tecnico, tra tutte le discipline sportive, che, per i risultati agonistici ottenuti, gli è stata conferita dal C.O.N.I. l’onorificenza della “Palma d’Argento al Merito Tecnico”. Innumerevoli sono i titoli e i risultati conseguiti dagli atleti della Fortitudo 1903 in campo nazionale, l’attuale punta di diamante è l’atleta “Azzurra” Alessandra Benedetto, 19 medaglie nazionali conquistate nella sua lunga carriera agonistica, attualmente impegnata nel circuito mondiale di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta reggina, dopo le tappe di Guadalajara 2018, Salisburgo 2018, Santiago del Cile 2018, Salisburgo 2019, sarà impegnata il prossimo 18 maggio nella trasferta di Istanbul (Turchia) assieme a Rossella Zoccali, altra atleta della Fortitudo 1903 che si sta affacciando con successo nel panorama nazionale e internazionale del Karate.

