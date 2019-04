Reggio Calabria: all’Istituto Euclide di Bova Marina la presentazione del libro di Renato Pancallo

8 Aprile 2019 09:48

Reggio Calabria: “Il testamento di Palazzo Fragalà”, mercoledì 10 aprile appuntamento all’Istituto Euclide con il lavoro di Renato Pancallo

“Il testamento di Palazzo Fragalà”. È questo il titolo dell’ultimo lavoro letterario di Renato Roberto Pancallo edito da Pellegrini. A discutere con l’autore e con i giornalisti Gianfranco Marino e Gianluca Albanese mercoledì 10 aprile dalle ore 10:00 nell’aula magna dell’Istituto Euclide saranno gli studenti del Liceo Scientifico di Bova Marina. In un paese della provincia siciliana, nel giugno del 1969, la cameriera di palazzo rinviene nascosto in un libro della biblioteca il testamento olografo del barone Rolando Fragalà, ancora in vita. Nel lascito è forte la sua volontà di donare una cifra ingente, senza nulla in cambio, a colui che sarà in grado di fondare una banca popolare. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo economico e sociale del paese in cui si vive. Nonostante il periodo sessantottino in Sicilia si respira ancora un’aria pregna di involuzione culturale; già si delineano all’orizzonte personaggi mafiosi, coscienti della propria forza organizzativa e militare, e figure legate alla sinistra anche estrema che vogliono esprimere con determinazione il proprio libero pensiero. Le due forze si inseriscono in un tessuto sociale tradizionalmente asfittico generando situazioni forti e controverse. La grande somma di danaro stimola l’appetito di diversi personaggi senza scrupoli pronti a sgomitare pur di raggiungere l’ambito obiettivo; attraverso un racconto piacevole, leggero e ironico si assiste ad un concatenarsi di eventi con un finale a sorpresa. Questa in sintesi la trama di un romanzo avvincente, stile giovane Montalbano, su cui – spiega Carmen Lucisano, dirigente dell’Istituto – siamo certi si alimenterà un dibattito a più voci che coinvolgerà i nostri ragazzi allenandoli da un punto di vista critico”.

