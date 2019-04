“Insieme per far volare tante farfalle”: a Reggio Calabria due giorni per i bimbi autistici

7 Aprile 2019 13:25

Presso la Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria i cittadini potranno partecipare all’esposizione di manufatti realizzati dai bambini e dai ragazzi affetti con sindrome di Asperger

“Insieme per far volare tante farfalle”. Un’occasione per dimostrare il grande cuore solidale della comunità reggina che, per due giorni, potrà ammirare ed acquistare con un piccolo contributo, i lavori realizzati dai piccoli bimbi autistici.

Un evento voluto ed organizzato dall’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” presieduta da Angela Villani che, con il prezioso sostegno del consigliere Giuseppe Sera in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, vuole far conoscere una realtà sociale, una condizione di vita delicatissima che merita maggiore attenzione e sostegno.

E presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, il 13 aprile dalle ore 17 alle 20 e il giorno successivo, il 14 aprile, dalle ore 9 alle 12, i cittadini potranno partecipare all’esposizione di manufatti realizzati dai bambini e dai ragazzi affetti con sindrome di Asperger.

“Faremo vedere quello che sanno fare i nostri piccoli ma anche la loro voglia di essere accettati, valorizzati e, soprattutto, aiutati e non compianti – afferma la giovane mamma del piccolo Matteo e presidente dell’associazione Angela Villani – L’autismo è una battaglia che possiamo vincere solo se partecipiamo tutti insieme con convinzione e voglia di cambiare le cose. Il nostro obiettivo è riuscire a creare per i tantissimi bimbi, un solido futuro garantendo in primis, cure quotidiane e strutture che aiutino concretamente il percorso di un soggetto affetto da autismo e la famiglia. Un sogno che può diventare una bella realtà”.

Tutto il ricavato della due giorni “contro l’autismo” sarà devoluto all’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” per sostenere i progetti e i bambini autistici.

La solidarietà non è un atto di carità, ma un atto di unità tra alleati che combattono su terreni diversi verso gli stessi obiettivi.

