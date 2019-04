7 Aprile 2019 15:00

Insegnante con la tubercolosi in una scuola elementare di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, provoca 10 malati e 40 positivi all’infezione

E’ caos in una scuola elementare di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, dove una maestra, affetta dalla tubercolosi avrebbe provocato, secondo quanto ha riferito “La Tribuna”, 10 contagiati e 40 positivi al batterio. All’insegnante, il batterio della tubercolosi, sarebbe rimasto “nascosto” per circa trent’anni. Tutte le persone contagiate sono in trattamento farmacologico e stanno rispondendo bene alle cure. Ora i controlli si concentrano sulle scuole medie.

