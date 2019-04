Messina: presentato il portale “Informadisabile”

8 Aprile 2019 12:29

Presentato a Messina il portale “Informadisabile”: lo sportello sostiene e promuove servizi educativi e riabilitativi specifici per le disabilità, in particolare per i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico

In occasione della Settimana mondiale della consapevolezza sull’autismo, si è svolto, sabato, presso ‘La Villetta’ di Messina, un incontro sul tempa “Autismo ed integrazione sociale”. Durante la tavola rotonda è stato presentato il portale Informadisabile.it, voluto dall’Associazione Carpe Diem onlus, il cui obiettivo principale è quello di essere un punto di riferimento per le famiglie con disabili. Lo sportello sostiene e promuove servizi educativi e riabilitativi specifici per le disabilità, in particolare per i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico.

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina, Giacomo Caudo; Antonio Persico, neuropsichiatra infantile del Policlinico di Messina; Pippo Calà, presidente dell’Associazione Carpe Diem onlus e i professionisti del portale, Manuela Sardo, Massimo Maugeri Saccà e Simone Martellini. All’evento sono intervenuti anche Carmelo Caporlingua, presidente ATO Autismo e Mimmo Arena, Presidente della Srr di Messina.

Durante la giornata di lavori si è ribadita l’importanza di continuare a creare sinergie e la priorità di promuovere occasioni di sviluppo, insieme alla necessità di dare risposte concrete alle famiglie.

