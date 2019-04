30 Aprile 2019 17:18

Incidente stradale sulla Reggio Calabria-Taranto: Nel sinistro autonomo non ci sono vittime ma solo una signora ferita non gravemente e già trasportata in ospedale

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” segnala “rallentamenti sulla nuova SS106 a 4 corsie ammodernata in Basilicata nel comune di Policoro al chilometro 421 direzione Taranto. Nell’incidente autonomo non ci sono vittime ma solo una signora ferita non gravemente e già trasportata in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e Stigliano Soccorsi”.

