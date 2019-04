Terrificante incidente sulla SS260: scontro tra due auto, muore una giovane di 32 anni

14 Aprile 2019 21:00

Terrificante incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 32 anni, si è verificato all’alba lungo la statale 260 Picente fra i comuni di Pizzoli e Cagnano Amiterno nell’aquilano

Un grave incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 32 anni,S.D., si è verificato all’alba lungo la statale 260 Picente fra i comuni di Pizzoli e Cagnano Amiterno nell’aquilano.L’auto sulla quale viaggiava la donna, madre di due figli che a quell’ora si recava a lavoro in un comune della zona, è andata a schiantarsi con altra vettura che procedeva in senso inverso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente sulla quale stanno ancora indagando polizia e carabinieri ma nell’urto la donna è morta sul colpa. Gravemente ferito,anche se non corre pericoli di vita, l’altro conducente che si trova ricoverato presso l’Ospedale dell’Aquila.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo