20 Aprile 2019 10:10

Reggio Calabria, vigilia di Pasqua con incidente sulla tangenziale nei pressi dello svincolo di via Lia all’imbocco dell’autostrada: traffico paralizzato

Incidente stradale in tangenziale a Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di via Lia, in direzione Nord, all’imbocco dell’autostrada A2. Traffico completamente paralizzato e file chilometriche in questa Vigilia di Pasqua, stanno creando numerosi disagi agli automobilisti.

