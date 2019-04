Incidente a Messina, scontro tra auto e scooter: 33enne in gravi condizioni

29 Aprile 2019 14:17

Violento incidente ieri all’incrocio di via dei Mille, a Messina. In via Geraci un 33enne, alla guida di uno scooter Yamah, si è scontrato contro una Hyundai. A seguito del violento impatto l’uomo ha perso il controllo del mezzo rovinando sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Il 33enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Policnico, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sembrerebbero gravi.