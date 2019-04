Grave incidente nella Festa della Liberazione: due auto finiscono in un fossato, due feriti

25 Aprile 2019 21:00

Grave incidente nella Festa della Liberazione: due auto finiscono in un fossato. Una delle ferite è stata elitrasportata all’ospedale di Padova e l’altra in ambulanza all’ospedale di Cittadella

Due ferite in un incidente che è avvenuto oggi poco prima delle 13:00 lungo la SP 47 in via Valsugana a San Giorgio in Bosco. Due auto, in seguito all’urto, sono finite nel fossato causando il ferimento di due donne. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso insieme al personale del 118 del due conducenti. Una delle ferite è stata elitrasportata all’ospedale di Padova e l’altra in ambulanza all’ospedale di Cittadella. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 14.30 circa.

(Adnkronos)

