4 Aprile 2019 19:16

Tragico incidente a Catanzaro: un 47enne è morto stamani in un incidente stradale avvenuto su viale Europa

Tragico incidente stradale, stamani, sul Viale Europa a Catanzaro. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata andando ad sbattere contro un palo e terminando poi la sua corsa dentro un canalone: nel sinistro è morto un 47enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio

