Incidente a Canalicchio, auto si ribalta: chiuso un tratto dell’A18 in direzione Catania

26 Aprile 2019 18:46

Chiuso, causa incidente, un tratto di autostrada A18 in direzione Catania

L’autostrada A18dir diramazione di Catania, in direzione del capoluogo etneo, è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente che ha coinvolto diversi veicoli e causato il ribaltamento di un’auto. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 1,100 e il traffico è deviato allo svincolo di Canalicchio. Sul posto squadre Anas, forze dell’ordine e vigili del fuoco che stanno lavorando per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Valuta questo articolo