Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: traffico bloccato [DETTAGLI]

10 Aprile 2019 20:32

Nell’incidente sull’A2 sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti

Lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, il traffico è provvisoriamente bloccato – in direzione Villa San Giovanni – a causa di un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata a seguito di un incidente in corrispondenza del km 6,700 tra gli svincoli di Baronissi e Salerno. Per cause in corso di accertamento, uno dei due mezzi coinvolti nel tamponamento si è intraversato disperdendo il proprio carico sul piano viabile. Sul posto sono presenti le squadre Anas, per la gestione dell’evento, la pulizia del piano viabile e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

