Incidente sull’A19 Palermo-Catania: scontro tra camion e auto, un ferito grave. Traffico in tilt

9 Aprile 2019 11:29

Scontro tra auto e due camion sull’Autostrada A19 Palermo-Catania: 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Traffico bloccato

Violento impatto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Per cause ancora da accertare, tre mezzi, un’auto e due camion, si sono scontrati tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. Il sinistro è avvenuto nella carreggiata in direzione Catania. Nell’impatto un camion si è ribaltato su un fianco e il conducente di uno dei due tir ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in ospedale a Palermo. Ferito in maniera meno grave anche il figlio dell’uomo che viaggiava a bordo del camion: è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese, insieme all’automobilista di una Fiat Punto. La zona in cui è avvenuto il sinistro al momento è bloccata e si registrano lunghe code. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco, del personale Anas e degli agenti della Polstrada, per il ripristino della viabilità, al momento bloccata. Si registrano lunghe code anche sulla statale 113.

