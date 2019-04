9 Aprile 2019 16:59

Paura sull’A1: un grave incidente stradale ha coinvolto un bus con bambini a bordo, i feriti sarebbero 6

Gravissimo incidente stradale sull’A1 nei pressi di Zagarolo, nei pressi di Roma: nel sinistro è coinvolto un con a bordo dei bambini in gita. Al momento risultano 6 feriti che non sarebbero in gravi condizioni. Il bus era diretto a Napoli. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale ed i sanitari. Nell’incidente sono stati coinvolti anche un camion e un’auto.

Foto di repertorio

