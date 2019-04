Incendio Notre Dame, si indaga sulle cause. Gli operai fumavano sulle impalcature

24 Aprile 2019 18:16

Incendio Notre Dame, si indaga sulle cause. “Le Bras Freres” ha ammesso oggi davanti agli inquirenti che alcuni dei suoi operai fumavano nel cantiere

La magistratura francese sta indagando sulle cause del disastroso incendio di Notre Dame per tentare di capire le cause delle fiamme. “Le Bras Freres”, la società edile che montava l’impalcatura attorno alla guglia, ha ammesso oggi davanti agli inquirenti che alcuni dei suoi operai fumavano nel cantiere. “Effettivamente – ha dichiarato Marc Eskenazi, portavoce dell’impresa – ci sono operai che ogni tanto hanno violato il divieto ma in nessun caso all’origine dell’incendio ci potrebbe essere un mozzicone spento male”.

