Il premier Conte a Reggio Calabria: “questa città è in pre-dissesto finanziario, stiamo lavorando per evitarlo”

18 Aprile 2019 17:10

Reggio Calabria, le parole del premier Conte in conferenza stampa a Reggio Calabria dopo la riunione del Consiglio dei Ministri sulle condizioni finanziarie del Comune

“Reggio Calabria è una città in pre dissesto finanziario, una situazione difficile che rischia di preludere un vero e proprio dissesto finanziario. Ieri il vice ministro Castelli ha incontrato il Sindaco Falcomatà per cercare di prevenire una prospettiva per nulla auspicabile, e molto diffusa. C’è la possibilità di una proroga dell’approvazione del bilancio previsionale 2019, che potrebbe slittare; c’è anche la possibilità di prevedere per tutti i comuni nelle condizioni di Reggio Calabria, di spalmare il piano di riequilibrio a 20 anni. Ci stiamo lavorando, confidiamo di riuscire a venire incontro a quelli che sono dati oggettivi molto preoccupanti“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Reggio Calabria dopo la riunione del Consiglio dei Ministri.

