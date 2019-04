Giro di Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto: mercoledì chiusura anticipata delle scuole [INFO UTILI]

1 Aprile 2019 15:38

Disposta la chiusura anticipata delle scuole per la tappa del Giro di Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto

Il prossimo mercoledì 3 aprile 2019 transiterà a Barcellona Pozzo di Gotto il Giro di Sicilia 2019. Nelle prime ore del pomeriggio la competizione ciclistica attraverserà diverse arterie tra le più importanti del centro abitato: Via Statale Oreto, Via Kennedy, Via Marconi, Via Ugo Sant’Onofrio, nuova strada sovrappasso Via Umberto I/Via Del Mare, Via S. Andrea, Via Acquacalda, Via Ponte Califi e Via Caldà, e su queste strade di dipanerà la carovana degli atleti e dei veicoli di assistenza. Per assicurare l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, con ordinanza del Dirigente della Polizia Municipale le vie direttamente interessate dalla gara e quelle limitrofe sono state interdette alla circolazione, con istituzione anche del divieto di sosta con rimozione coatta. Inoltre, al fine di prevenire le difficoltà organizzative che potrebbero derivare dagli addensamenti del traffico veicolare che nelle ore di punta si registrano in alcune delle arterie interessate dalla manifestazione, con ordinanza n. 21/2019, in corso di pubblicazione, è stata disposta anche la chiusura anticipata alle ore 12,30 dello stesso 3 aprile 2019 delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido funzionanti nel territorio comunale.

