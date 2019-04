Giro di Sicilia 2019: si parte, oggi la prima tappa da Catania [FOTO]

3 Aprile 2019 12:46

Giro di Sicilia 2019: si parte, oggi la prima tappa da Catania. La prima edizione si svolse nel 1907, due anni prima dell’alba del Giro d’Italia.

Gli appassionati di ciclismo sono in fibrillazione: dopo 42 anni riecco il Giro di Sicilia, da oggi al 6 aprile, con quattro tappe per un totale di 708 chilometri. Il Giro dell’Isola è una delle più antiche corse a tappe italiane: la prima edizione si svolse nel 1907, due anni prima dell’alba del Giro d’Italia.

IL PERCORSO



Tappa n. 1 – CATANIA – MILAZZO – 165 km

Tappa quasi sempre pianeggiante a esclusione della scalata di Colle San Rizzo dopo Messina. Prima parte lungo la costa con lievi saliscendi e il breve intermezzo in salita a Taormina. GPM a Colle San Rizzo dopo Messina e quindi avvicinamento pianeggiante su strade larghe fino agli ultimi 10km interamente nella penisola di Milazzo.

Tappa n. 2 – CAPO D’ORLANDO – PALERMO – 236 km

Tappa divisa in tre parti ben distinte: pianeggiante, montagna, pianeggiante. Prima parte lungo la costa senza segnalazioni di rilevo. Seconda parte nell’entroterra in montagna fino a Geraci Siculo (GPM) e poi a Petralia Soprana. Si ridiscende fino alla costa dove la tappa prosegue pianeggiante su strade ampie fino all’arrivo di Palermo.

Tappa n. 3 – CALTANISSETTA – RAGUSA – 188 km

Tappa che si snoda nell’interno della Sicilia con finale misto tra salita e discesa. É una tappa mossa altimetricamente e caratterizzata da un ininterrotto susseguirsi di curve per i primi 120 km. Si percorrono strade con carreggiata di larghezza variabile. Gli attraversamenti cittadini possono presentare tratti in pavé. Giunti a Vittoria, dove la strada spiana per alcune decine di km, si attraversano gli abitati di Vittoria e Comiso per affrontare la salita di Serra di Burgio che porta direttamente, dopo una veloce discesa, a Ragusa per il finale articolato nel centro cittadino.

Tappa n. 4 – GIARDINI NAXOS – ETNA (Nicolosi) – 119 km

Tappa divisa in due parti ben distinte: la prima che comporta il periplo dell’Etna con l’ascesa fino ai 1000 m di Maletto (GPM). Segue una lunga parte a scendere sempre attorno al vulcano fino alla base della salita finale che inizia a Nicolosi. Da segnalare che nel finale di corsa sono presenti diversi attraversamenti cittadini con carreggiata ristretta.

Ecco la lista delle 18 squadre di 7 corridori ciascuna, con i principali iscritti:

UAE TEAM EMIRATES (UAE) – Petilli, Polanc

– Petilli, Polanc AMORE & VITA – PRODIR (LAT) – Tizza, Ficara

– Tizza, Ficara ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA) – Masnada, Belletti

– Masnada, Belletti BARDIANI CSF (ITA) – Senni, Albanese

– Senni, Albanese COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN (COL) – Cañaveral, Estrada

– Cañaveral, Estrada D’AMICO UM TOOLS (ITA) – Mosca, Martinelli

Mosca, Martinelli DELKO MARSEILLE PROVENCE (FRA) – El Fares, Grosu

– El Fares, Grosu GAZPROM – RUSVELO (RUS) – Porsev, Rovny

Porsev, Rovny GIOTTI VICTORIA (ROU) – Onesti, Zurlo

Onesti, Zurlo ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) – Sbaragli, Badilatti

– Sbaragli, Badilatti KOMETA CYCLING TEAM (ESP) – Lopez, Sevilla

Lopez, Sevilla NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA) – Visconti, Velasco

– Visconti, Velasco NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANÈ (ITA) – Moser, Zaccanti

– Moser, Zaccanti RALLY UHC CYCLING (USA) – McNulty, Tuft

McNulty, Tuft RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (DEN) – Eriksson, Quaade

Eriksson, Quaade SANGEMINI – TREVIGIANI – MG.K VIS (ITA) – Bonifazio, Zana

– Bonifazio, Zana TEAM COLPACK (ITA) – Baccio, Bagioli

Baccio, Bagioli WANTY – GOBERT CYCLING TEAM (BEL) – Martin, Pasqualon

