Al via il Giro di Sicilia 2019, tappa a Barcellona Pozzo di Gotto: ecco il percorso

1 Aprile 2019 12:05

Il percorso della tappa del Giro di Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto

Mercoledì 3 aprile 2019 transiterà a Barcellona Pozzo di Gotto la prima tappa del “Giro di Sicilia”. Il Giro di Sicilia percorrerà:

via Statale Oreto

via Kennedy

via Marconi

via Ugo Sant’Onofrio

nuova strada Sovrappasso via Umberto I / via del Mare

via Sant’Andrea

via Acquacalda

via Ponte Califi

via Caldà.

Per motivi di sicurezza è stata emanata la ordinanza n. 53 del 30.03.19 che introduce limitazioni alla circolazione nelle vie sopra indicate interessate dalla manifestazione e strade limitrofe.

In particolare è prevista la sospensione alla circolazione e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti stradali sopra specificati dalle ore 14,00 di mercoledì 03 aprile sino a cessate esigenze.

