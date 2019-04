Giornata della Terra, l’Allerta Meteo di Pasquetta: lo scirocco scatena una tempesta di sabbia, arriva la pioggia gialla in Calabria e Sicilia

22 Aprile 2019 16:36

Nella Giornata della Terra 2019 scatta l’Allerta Meteo: forte maltempo dal pomeriggio di Pasquetta al Centro/Nord, da domani super caldo al Sud

Allerta Meteo Pasquetta– Nel giorno in cui il mondo celebra la Giornata della Terra per sensibilizzare la popolazione al tema dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale, l’Italia sta vivendo una violenta tempesta di scirocco che sta già provocando gravi danni in Sicilia come abbiamo visto nell’apposito articolo di meteo in diretta:

Lo scirocco sta anche portando un caldo particolarmente intenso su gran parte d’Italia, in modo particolare nelle aree tirreniche dalla Sicilia alla Liguria. Ecco le temperature più significative registrate alle ore 11:00 di questa mattina:

Sicilia : +30°C a Carini, +29°C a Capaci, +27°C a Punta Raisi, +25°C a Termini Imerese, +24°C a Palermo, +23°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Bagheria.

: a Carini, a Capaci, a Punta Raisi, a Termini Imerese, a Palermo, a Barcellona Pozzo di Gotto e Bagheria. Liguria : +24°C a La Spezia e Imperia, +23°C a Rapallo, Chiavari, Lavagna, Levanto e Ventimiglia, +22°C a Varazze, Moneglia, Albenga, e Laigueglia, +21°C a Genova, Arenzano e Corniglia.

: a La Spezia e Imperia, a Rapallo, Chiavari, Lavagna, Levanto e Ventimiglia, a Varazze, Moneglia, Albenga, e Laigueglia, a Genova, Arenzano e Corniglia. Campania : +24°C ad Ascea, +23°C a Positano, +22°C a Napoli, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense e Battipaglia, +21°C a Salerno e Pozzuoli.

: ad Ascea, a Positano, a Napoli, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense e Battipaglia, a Salerno e Pozzuoli. Lazio: +22°C a Latina, +21°C a Pomezia, Tivoli, Fondi e Pomezia, +20°C a Roma, Guidonia, Tarquinia, Sezze e Cervaro.

Sono tutte temperature che nelle prossime ore aumenteranno ulteriormente, anche se il vero caldo inizierà da domani – Martedì 23 Aprile – sulle Regioni del Sud, e durerà per tutta la settimana. Ma di questo parleremo nelle prossime Previsioni Meteo di MeteoWeb. Torniamo alla nostra Giornata della Terra, a cui Google ha dedicato un bellissimo Doodle animato. Nel pomeriggio, come ampiamente previsto, arriveranno forti piogge su gran parte del Centro/Nord, soprattutto su Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte centro/meridionale e basso Veneto. Saranno piogge gialle, con tanta sabbia del Sahara che si depositerà al suolo su tutte le Regioni del nostro Paese.

Allerta Meteo per Martedì 23 Aprile 2019

Il maltempo più intenso si verificherà domani, Martedì 23 Aprile, nel giorno di San Giorgio santo patrono della Città di Reggio Calabria. Sarà una giornata di piogge torrenziali su tutto il Nord, e in modo particolare sui rilievi esposti allo “stau” quindi la Liguria, l’alta Toscana, le Dolomiti e tutto il Nord/Est. Le temperature diminuiranno sensibilmente su tutto il Nord, mentre al Sud tornerà a spendere il sole e inizierà a fare molto caldo un po’ su tutto il territorio di Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Valuta questo articolo