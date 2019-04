La Giornata dei Musei di Calabria riconosciuta buona pratica internazionale

15 Aprile 2019 22:30

La Regione Calabria è stata invitata a partecipare agli interventi inaugurali per illustrare la buona pratica della Giornata regionale dei Musei

Nei giorni scorsi l’Assessorato all’Istruzione, Attività Culturali, Università e Alta Formazione della Regione Calabria è stato ospite del Forum Internazionale “Leggere è Comunità: Local Cultural Policies for Sustainable Social Development” organizzato a Bari, nella Fiera del Levante, dalla Regione Puglia, con la partecipazione di numerosi esperti stranieri, tra cui rappresentanti Unesco e con operatori del settore della valorizzazione culturale. Al centro del confronto le buone pratiche di promozione della cultura legata al patrimonio materiale e immateriale e alla lettura, a vantaggio dello spirito di comunità nei vari paesi del mondo. La Regione Calabria è stata invitata a partecipare agli interventi inaugurali per illustrare la buona pratica della Giornata regionale dei Musei di Calabria, voluta dal presidente Oliverio e istituita dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore Maria Francesca Corigliano a partire dal 2018 e per ogni anno nell’ultimo sabato di novembre. A relazionare nel Forum di Bari per conto dell’Assessorato è stato il Responsabile Amministrativo, dottor Salvatore Bullotta, che ha descritto le politiche di valorizzazione culturale portate avanti dalla Giunta del Presidente Oliverio e ha rappresentato le ragioni e le modalità che hanno portato a celebrare la prima Giornata regionale dei Musei di Calabria e ad istituirla formalmente come appuntamento annuale. “Siamo stati onorati di ricevere questo invito – ha dichiarato l’Assessore Corigliano –, a testimonianza della giusta strada intrapresa nel segno della qualificazione dell’offerta culturale della Calabria, che ha valicato i confini regionali anche grazie ad azioni di sistema che sono state messe in campo. La Giornata dei Musei di Calabria, in particolare, – ha proseguito l’Assessore – ha mostrato il connubio ideale e concreto tra le aspirazioni dei tanti validi professionisti dei nostri istituti museali che vedono valorizzato il proprio lavoro quotidiano e le possibilità che la Regione può offrire affinché il patrimonio culturale materiale e immateriale sia sempre più conosciuto e apprezzato dai cittadini e dai visitatori. Una Calabria che conosce se stessa e le proprie potenzialità è una regione che potrà meglio confrontarsi col mondo e vincere le sfide che il futuro le pone. L’Assessorato, che in questi giorni ha inaugurato due splendide mostre e Taverna e a Gerace, – ha concluso Maria Francesca Corigliano – è già al lavoro per la seconda edizione della Giornata dei Musei e per rafforzare il Sistema museale regionale, partecipando costantemente alla definizione del Sistema che va costituendosi a livello nazionale”.

