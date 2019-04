Giornata del mare e della cultura marinara: gli studenti di Messina incontrano la Capitaneria di Porto

16 Aprile 2019 17:44

Giornata del Mare e della Cultura Marinara: le iniziative della Capitaneria di Porto

La recente riforma del Codice della Nautica da Diporto ha istituito la “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, prevista l’11 aprile di ogni anno. Lo scopo e’ quello di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, la cultura del mare e la sua salvaguardia.

Alle numerose iniziative promosse in collaborazione con la Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale si é aggiunta quella della Capitaneria di Porto- Centro VTS (Vessel Traffic Service) di Messina. La Capitaneria ha ricevuto due rappresentanti EMSA (European Maritime Safety Agency), che in qualita’ di docenti stranieri hanno svolto due moduli didattici a personale dipendente in attività di formazione presso la locale scuola VTMIS. Inoltre ha registrato il coinvolgimento dei rappresenti del cluster marittimo ad un incontro tematico sugli aspetti afferenti la sicurezza della navigazione e la correlazione con i sistemi in uso attualmente in fase di implementazione.

Durante l’incontro sono state affrontate problematiche inerenti la navigazione all’interno dello Stretto di Messina, attesa la particolare tipicità dello scenario di riferimento sotto il profilo geografico, climatico ed ambientale.

Sotto quest’ultimo profilo, ed in particolare per ciò che concerne gli aspetti più tradizionali e culturali dell’area dello Stretto, è stato posto l’accento sull’imminente inizio della stagione estiva e della cattura del pesce spada operata dalle unità da pesca dette “Feluche”, che esercitano la loro attività all’interno di c.d. “poste”, tradizionalmente di volta in volta sorteggiate ogni anno.

Durante la giornata del 15 aprile è stato organizzato un incontro con gli studenti dell’ITTL Nautico “Caio Duilio” di Messina, allo scopo di promuovere la cultura marinara ponendo l’attenzione su tutto ciò che riguarda il mare ed il suo sviluppo sostenibile. L’occasione si è rivelata opportuna per accennare ed informare gli studenti sui compiti della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nelle attività di ricerca e soccorso, nella sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente e nella tutela del patrimonio ittico ed habitat marino e costiero.

La giornata, che ha visto la partecipazione interessata di circa 80 studenti, si è conclusa con la proiezione di un breve filmato realizzato dall’Ufficio Relazioni Esterne del Comando Generale in occasione della Giornata.

Valuta questo articolo