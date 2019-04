Il magistrato Genovese nominato nuovo Presidente sezione Tribunale di Reggio Calabria

5 Aprile 2019 09:04

Il CSM nomina a Presidente sezione Tribunale di Reggio Calabria il dott. Antonino Francesco Genovese

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sedute del 3 e 4 aprile 2019, per quanto concerne la copertura degli uffici semi-direttivi ha deliberato – tra l’altro – la nomina a Presidente sezione Tribunale Reggio Calabria del dott. Antonino Francesco Genovese, nato il 12.10.1970 a Milazzo ed attualmente giudice tribunale Messina. Il dott. Antonino Genovese, in magistratura dal 28- 7-1998 e dal 2006 prima GUP e poi GIP del Tribunale di Messina, è un Magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità. Il dott. Genovese in passato è stato Componente Titolare di Sottocommissione, presso la sede della Corte di Appello di Messina, per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati durante le sessioni di d’esami del 2008 e del 2012 . Inoltre nel 2008 il dott. Genovese ha rinunciato all’incarico di Vicepresidente di sezione nella Commissione tributaria provinciale di Enna, propostogli dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

