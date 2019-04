Messina: a Ganzirri cambiano i nomi di sei vie

11 Aprile 2019 18:57

Messina, sei vie a Ganzirri cambiano denominazione: ecco quali

A seguito della proposta del Comune di Messina e con provvedimento prefettizio è stato autorizzato il cambio di denominazione di sei vie a Ganzirri. La via Papardo cambia nome in via Nilde Iotti; via Papardo in via Laura Bianchini; via 185/A in via Elisabetta Conci; via 185/A in via Adele Bei Ciufoli; e due strade prive di nome in via Maria Agamben Federici e in via Maria Jervolino. E’ possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link www.comune.messina.sitr.it alla sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario, ancora in fase di aggiornamento, hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.

