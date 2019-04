Furti a bancomat con la tecnica delle “spaccate”: 4 arresti a Catania

16 Aprile 2019 07:28

Catania: sgominata una banda specializzata nella commissione di furti di bancomat con la tecnica delle “spaccate”

I Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno sgominato una banda specializzata nella commissione di furti di bancomat con la tecnica delle “spaccate“: 5 persone sono state tratte in arresto. I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su richiesta della locale Procura distrettuale, che ipotizza anche il reato di associazione per delinquere. Per gli assalti alle casseforti degli Atm il “commando” (come si definivano loro stessi), ha utilizzato anche una pala meccanica. Il bottino complessivo dei colpi è stimato in oltre 200mila euro.

