Il musicantore reggino Fulvio Cama porta “Oltreoceano” la sua “Agorà del Cantastorie”

3 Aprile 2019 13:49

Un tour a Buenos Aires dal 4 al 16 Aprile vedrà protagonista l’artista reggino Fulvio Cama, che riceverà il prestigioso Premio “Orden del Buson” ed il riconoscimento “Eccellenza all’italianità” della Bolsa de Comercio di Buenos Aires. Una lunga serie di appuntamenti lo vedranno impegnato in concerti, incontri e stages sulle arti, le storie e le tradizioni Duosiciliane e del Bel Paese, manifestate attraverso le tecniche dei Cantastorie che da Omero ai nostri giorni, fanno parte della nostra cultura plurimillenaria. E’ un ritorno in Sud America per Fulvio Cama dove è stato già impegnato in una missione umanitaria nel Nord Est del Brasile nel 1999 ed in un Tour nel 2005 che l’ha portato tra Argentina, Uruguay e Brasile, assieme ai musicisti di Fabulanova. L’invito parte dalla giornalista ed animatrice culturale calabro-argentina Cristina Borruto, che ha voluto la presenza di Fulvio Cama alla grande festa “Buenos Aires celebra Calabria” ed alle festività dedicate a San

Francesco di Paola, visto che l’artista calabrese ha dedicato uno studio particolare sulla figura del taumaturgo Patrono della Calabria e della gente di mare, componendo una performance di musica e teatro dedicata al miracolo dell’attraversamento dello Stretto fatto dal Santo, brano presente nel cd “L’Agorà del Cantastorie”.

Questi gli appuntamenti che vedranno protagonista l’artista reggino a Buenos Aires:

06.04 – Asociacion Calabresa de Buenos Aires

07.04 – Ore 10.00 – Universidad Tecnologica Nacional – Buenos Aires

07.04 – Ore 14.00 – Live Radio “L’ombelico del Mondo” – Buenos Aires

08.04 – Circolo Italia de Ramos Mejia

09.04 – Ore 18.00 – Premio “Orden del Buzon”, Los 36 Billares – Buenos Aires

09.04 – Ore 21.00 – Teatro Coliseo – Buenos Aires

10.04 – Premio “Eccellenza all’italianità”, Bolsa de Comercio – Buenos Aires

11.04 – Asociacion Siciliana de Buenos Aires

12.04 – Asociacion Italiana – Teatro de Moron

14.04 – Buenos Aires celebra Calabria, FACA – Buenos Aires

Il Tour è prodotto dall’Ass. Cult. FABULANOVA e patrocinato dall’Unione Cantastorie e dal Comune di Reggio Calabria.

