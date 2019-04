Francesco De Gregori in concerto: nuova data a Palermo

23 Aprile 2019 16:24

Il “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” sarà al Teatro di Verdura di Palermo

Si aggiunge una nuova data, il 25 luglio al Teatro di Verdura di Palermo, al “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” di Francesco De Gregori, che farà il suo debutto l’11 e il 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Francesco De Gregori andrà in giro per l’Italia accompagnato da una grande orchestra in un tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo. I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 24 aprile, sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di martedì 30 aprile nei punti di vendita e prevendita abituali. Tutti i biglietti per le altre date del tour sono già disponibili sul sito di TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Infoline: 095.7167186.

