20 Aprile 2019 09:14

Sicilia: è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 187 ”di Castellammare del Golfo”, a causa di un masso in carreggiata

E’ provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 187 ”di Castellammare del Golfo”, a causa di un masso in carreggiata nel tratto di competenza del comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Lo rende noto l’Anas.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo