Fondi Ue per completare la Metropolitana di Catania: assegnati oltre 358 milioni

2 Aprile 2019 19:13

L’assessore Falcone: “La Metropolitana di Catania infrastruttura strategica da completare in 5 anni”

Stamane la commissaria europea per la Politica regionale Corina Crețu ha consegnato la decisione della Commissione europea di cofinanziare il Grande progetto della metropolitana di Catania. A rappresentare la Sicilia a Bruxelles erano presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e il sindaco di Catania Salvo Pogliese. La tratta metropolitana della Ferrovia Circumetnea rientra fra i grandi investimenti infrastrutturali in dieci Stati che hanno ottenuto oggi il disco verde dall’Unione Europea.

Al progetto catanese sono stati assegnati oltre 358 milioni di euro, utili per costruire il collegamento fra piazza Stesicoro e l’aeroporto di Catania, realizzando quasi 7 km di rotaie e otto nuove stazioni, oltre all’acquisto di nuovi treni.

Lo scorso febbraio il delegato alle Infrastrutture del presidente Nello Musumeci e il primo cittadino di Catania, assieme al direttore generale di Fce Salvatore Fiore, avevano accolto in città Nicolas Gibert-Morin, dirigente della Dg Regio della Commissione europea, per fare il punto sugli ultimi dettagli del progetto e portare così l’opera a finanziamento.

“Il Governo Musumeci – ha commentato l’assessore Falcone – assicurerà il massimo supporto alla Ferrovia Circumetnea in tutte le azioni per l’appaltabilità di un’infrastruttura strategica non solo per la città di Catania, ma per tutta la Sicilia. Così come avvenuto sinora, mantenendo costante il contatto con le istituzioni comunitarie – prosegue Falcone – saremo in prima linea al fine di poter traguardare la realizzazione dell’opera entro il prossimo quinquennio“.

“Il completamento della metropolitana – ha detto il sindaco Pogliese – rappresenta una legittima e diffusa aspirazione dei catanesi che si realizza, ponendo finalmente la città al livello delle altre grandi metropoli del Mediterraneo. Catania ne guadagnerà in qualità della vita, riduzione del traffico urbano e miglioramento degli standard infrastrutturali dell’intero territorio grazie all’intermodalità fra metro e aeroporto. Sapremo dimostrare di meritare la fiducia dell’Europa”.

