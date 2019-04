Sullo Stretto di Messina arriva il Festival degli Aquiloni: ecco come cambia la viabilità a Torre Faro

24 Aprile 2019 21:02

Al via a Messina la terza edizione del “Festival degli Aquiloni”: le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento del “Festival degli Aquiloni”, evento organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, che si terrà nei giorni di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28, sono stati disposti provvedimenti viari. Pertanto venerdì 26, dalle ore 18 alle 23.30, saranno vietati la sosta e il transito veicolare in via Fortino, nel tratto compreso tra le vie Lanterna e Biasini; sabato 27 e domenica 28, i medesimi divieti vigeranno invece dalle 10 alle 23.30. Il parcheggio Morandi, in via Pozzo Giudeo, sarà aperto all’utenza.

